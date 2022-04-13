Анонс благотворительного матча "Лехия" – "Шахтер"13.04.2022 17:00
14 апреля донецкий "Шахтер" в Польше проведет благотворительный матч с "Лехией" из Гданьска, сообщает sport.ua . Вторая игра в турне Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine состоится в Гданьске и ... подробнее →
На Луганщине сегодня удалось эвакуировать более 300 человек13.04.2022 15:00
Более 300 человек удалось вывезти с Луганщины, несмотря на блокировку оккупантами эвакуации. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай. "Несмотря на отсутствие гуманитарных коридоров, удалось ... подробнее →
Вакарчук приехал на Луганщину13.04.2022 13:00
Святослав Вакарчук приехал на Луганщину. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай. "Святослав Вакарчук активно поддерживает украинцев мощным оружием, которое всегда попадает в цель - своими ... подробнее →
Гумкоридоры сегодня не откроются - Верещук13.04.2022 12:00
Гуманитарные коридоры 13 апреля не откроются из-за действий российских войск. Об этом сообщила вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее ... подробнее →
Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 13 апреля13.04.2022 11:00
Три эвакуационных поезда отправятся из Луганщины и Донетчины сегодня. Об этом сообщает Укрзализныця . Информация о поездах: 14:00 - 5501 Новозолотаревка - Лозовая; 16:30 - 234/233 Покровск - Чоп; ... подробнее →
Опубликованы контакты для сбора свидетельств о преступлениях оккупантов на Донбассе13.04.2022 10:00
СБУ начала сбор информации о преступлениях российских оккупантов на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях. "Уважаемые жители Донецкой и ... подробнее →
На Донбассе ВСУ отбили шесть вражеских атак13.04.2022 09:00
За сутки 12 апреля на Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбили шесть атак российской армии. Враг понес крупные потери, информируют в штабе Операции объединенных сил. Так, ... подробнее →
СБУ задержала Медведчука13.04.2022 08:00
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали сбежавшего ранее из-под домашнего ареста нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Фото с ним появилось на официальном канале президента Владимира Зеленского ... подробнее →
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