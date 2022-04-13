Гуманитарные коридоры 13 апреля не откроются из-за действий российских войск. Об этом сообщила вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее ... подробнее →

Святослав Вакарчук приехал на Луганщину. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай. "Святослав Вакарчук активно поддерживает украинцев мощным оружием, которое всегда попадает в цель - своими ... подробнее →

Более 300 человек удалось вывезти с Луганщины, несмотря на блокировку оккупантами эвакуации. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай. "Несмотря на отсутствие гуманитарных коридоров, удалось ... подробнее →

14 апреля донецкий "Шахтер" в Польше проведет благотворительный матч с "Лехией" из Гданьска, сообщает sport.ua . Вторая игра в турне Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine состоится в Гданьске и ... подробнее →

Опубликованы контакты для сбора свидетельств о преступлениях оккупантов на Донбассе 13.04.2022 10:00 СБУ начала сбор информации о преступлениях российских оккупантов на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях. "Уважаемые жители Донецкой и ... подробнее →

На Донбассе ВСУ отбили шесть вражеских атак 13.04.2022 09:00 За сутки 12 апреля на Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбили шесть атак российской армии. Враг понес крупные потери, информируют в штабе Операции объединенных сил. Так, ... подробнее →