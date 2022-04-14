Минсоцполитики направило более 500 млн гривен на жилищные субсидии переселенцам

14.04.2022 17:00

На выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам направлено почти 578 миллионов гривен. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная. "В начале апреля на выплату ... подробнее →

Краматорский завод ветрогенераторов переезжает на Львовщину

14.04.2022 15:00

Во Львовскую область переместят одно из крупных машиностроительных предприятий Донбасса “Ветропарки Украины”. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Львовской областной военной ... подробнее →

"ЛНР" вслед за "ДНР" запретила деятельность СММ ОБСЕ

14.04.2022 13:00

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник в своём Telegram-канале заявил, что до 30 апреля все сотрудники миссии ОБСЕ должны выехать за пределы "республики". По его словам, несмотря на окончание мандата, ... подробнее →

Зеленский рассказал о визите президентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киев

14.04.2022 12:00

Вчера в Киев прибыли президенты четырех европейских государств – Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Об этом во время обращения к украинскому народу сообщил Владимир Зеленский, передает ТСН . "В ... подробнее →

УЗ отменила эвакуационные рейсы из Славянска

14.04.2022 11:00

Укрзализныця внесла изменения в расписание эвакуационных поездов на 14 апреля. Дополнительные рейсы со станции Славянск не запланированы, сообщили в компании. "В связи с уменьшением потока ... подробнее →

За прошедшие сутки из опасных регионов эвакуировались более 1500 человек

14.04.2022 10:00

В среду, 13 апреля, из опасных районов эвакуировались 1567 человек. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. «На личном транспорте в Запорожской области было ... подробнее →

Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 14 апреля

14.04.2022 09:00

Завтра, 14 апреля, с Донбасса проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Славянской военно-гражданской администрации. Информация о поездах: Из Славянска: поезд № 46/45 ... подробнее →

Объединенные силы на Донбассе за сутки отбили 8 атак оккупантов

14.04.2022 08:00

Военнослужащими группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 8 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. В ... подробнее →

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