Минсоцполитики направило более 500 млн гривен на жилищные субсидии переселенцам 14.04.2022 17:00 На выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам направлено почти 578 миллионов гривен. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная. "В начале апреля на выплату ... подробнее →

Краматорский завод ветрогенераторов переезжает на Львовщину 14.04.2022 15:00 Во Львовскую область переместят одно из крупных машиностроительных предприятий Донбасса “Ветропарки Украины”. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Львовской областной военной ... подробнее →