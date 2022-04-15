В Северодонецке задержали "продвинутого" корректировщика огня оккупантов15.04.2022 17:00
Полицейские в Луганской области задержали корректировщика огня оккупантов. Изменником оказался 26-летний житель города Северодонецк, который с помощью дрона корректировал огонь по родному городу. Об ... подробнее →
Два ВУЗа из Мариуполя продолжат работу в Киеве и Днепре15.04.2022 15:00
Два разрушенных мариупольских университета продолжат работу в других городах. Об этом сообщают в администрациях учебных заведений, передает Корреспондент.net . Мариупольский государственный ... подробнее →
На 15 апреля запланированы 9 гумкоридоров - Верещук15.04.2022 13:00
На пятницу, 15 апреля, согласовано 9 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук. Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье ... подробнее →
Шахтер обыграл Лехию в благотворительном матче (ВИДЕО)15.04.2022 12:00
В рамках благотворительного тура Шахтер добыл победу над Лехией (3:2), сообщает iSport.ua . На старте встречи команды обменялись голами: сначала забил Мудрик, а потом свой момент реализовал Диабате. ... подробнее →
Сегодня с Донбасса запланирован один эвакуационный поезд15.04.2022 11:00
Для вывоза мирных жителей Донбасса сегодня запланирован один эвакуационный поезд со станции Покровск. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци. Рейс №233 Покровск - Чоп отправится в 16:30. При ... подробнее →
Сегодня из Славянска отправятся бесплатные автобусы в Днепр15.04.2022 10:00
Сегодня, 15 апреля, от стоянки ЦНАП отправятся бесплатные эвакуационные автобусы на Днепр. Об этом сообщает глава Славянской ВГА Вадим Лях. "Все, кто записался на поездку, обратите внимание: ... подробнее →
В Минобороны РФ заявили о затоплении крейсера-флагмана ЧФ "Москва"15.04.2022 09:00
Флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва" затонул. Об этом вечером в четверг, 14 апреля, сообщили провластные росСМИ со ссылкой на Минобороны РФ. "При буксировке крейсера Москва в ... подробнее →
На Донбассе ВСУ отбили шесть атак врага за сутки15.04.2022 08:00
На Донецком и Луганском направлениях украинские военные за сутки 14 апреля отбили шесть атак армии РФ. Противник понес серьезные потери, сообщили в штабе Операции объединенных сил. Так, защитники ... подробнее →
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