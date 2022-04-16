Иностранные спасатели прибыли в Киевскую область для помощи украинским коллегам

16.04.2022 17:00

Спасатели из четырех стран прибыли на помощь украинским коллегам. Об этом сообщают в ГСЧС Украины. "Профессиональные пожарные и спасатели из Соединенных Штатов Америки, Австралии, Германии и Польши ... подробнее →

В Лисичанске из-за обстрелов произошел пожар на рынке

16.04.2022 15:00

После сегодняшнего утреннего обстрела в одном из районов Лисичанска произошло возгорание на местном рынке. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. "Немедленно покинуть рынок Лисичанска! ... подробнее →

В Днепре запустили чат-бот для переселенцев

16.04.2022 13:00

В Днепре инициативная группа предпринимателей разработала и запустила в Telegram единую платформу для вынужденных переселенцев. Об этом сообщила глава координационного штаба волонтеров Днепра Юлия ... подробнее →

На субботу согласованы девять гуманитарных коридоров

16.04.2022 11:00

Девять гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения из оккупированных или прифронтовых городов Украины согласовано на субботу, 16 апреля. Об этом сообщила вице-премьер – министр по ... подробнее →

На Донбассе отбиты 10 атак врага за сутки

16.04.2022 10:00

В Донецком и Луганском направлениях защитники продолжают отражать вражеские атаки. Об этом сообщает в фейсбуке пресс-центр ООС. В сообщении отмечается: "Благодаря умелым действиям и мастерству ... подробнее →

Расписание эвакуационных поездов и автобусов с Донетчины на 16 апреля

16.04.2022 09:00

Сегодня из Славянска отправятся эвакуационные автобусы в Днепр и Ровно. Об этом сообщает глава Славянской ВГА Вадим Лях. "Вниманию тех, кто записался на эвакуационные автобусы 16 апреля: В 10:00 от ... подробнее →

Зеленский назвал потери ВСУ в войне с РФ

16.04.2022 08:00

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли до 3000 тысяч украинских военных. Об этом в пятницу, 15 апреля, президент украины Владимир Зеленский рассказал в интервью телеканалу CNN . ... подробнее →

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