Иностранные спасатели прибыли в Киевскую область для помощи украинским коллегам16.04.2022 17:00
Спасатели из четырех стран прибыли на помощь украинским коллегам. Об этом сообщают в ГСЧС Украины. "Профессиональные пожарные и спасатели из Соединенных Штатов Америки, Австралии, Германии и Польши ... подробнее →
В Лисичанске из-за обстрелов произошел пожар на рынке16.04.2022 15:00
После сегодняшнего утреннего обстрела в одном из районов Лисичанска произошло возгорание на местном рынке. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. "Немедленно покинуть рынок Лисичанска! ... подробнее →
В Днепре запустили чат-бот для переселенцев16.04.2022 13:00
В Днепре инициативная группа предпринимателей разработала и запустила в Telegram единую платформу для вынужденных переселенцев. Об этом сообщила глава координационного штаба волонтеров Днепра Юлия ... подробнее →
На субботу согласованы девять гуманитарных коридоров16.04.2022 11:00
Девять гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения из оккупированных или прифронтовых городов Украины согласовано на субботу, 16 апреля. Об этом сообщила вице-премьер – министр по ... подробнее →
На Донбассе отбиты 10 атак врага за сутки16.04.2022 10:00
В Донецком и Луганском направлениях защитники продолжают отражать вражеские атаки. Об этом сообщает в фейсбуке пресс-центр ООС. В сообщении отмечается: "Благодаря умелым действиям и мастерству ... подробнее →
Расписание эвакуационных поездов и автобусов с Донетчины на 16 апреля16.04.2022 09:00
Сегодня из Славянска отправятся эвакуационные автобусы в Днепр и Ровно. Об этом сообщает глава Славянской ВГА Вадим Лях. "Вниманию тех, кто записался на эвакуационные автобусы 16 апреля: В 10:00 от ... подробнее →
Зеленский назвал потери ВСУ в войне с РФ16.04.2022 08:00
С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли до 3000 тысяч украинских военных. Об этом в пятницу, 15 апреля, президент украины Владимир Зеленский рассказал в интервью телеканалу CNN . ... подробнее →
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- Иностранные спасатели прибыли в Киевскую область для помощи украинским коллегам17:00
- В Лисичанске из-за обстрелов произошел пожар на рынке15:00
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- На субботу согласованы девять гуманитарных коридоров11:00
- На Донбассе отбиты 10 атак врага за сутки10:00
- Расписание эвакуационных поездов и автобусов с Донетчины на 16 апреля09:00
- Зеленский назвал потери ВСУ в войне с РФ08:00
- В Северодонецке задержали "продвинутого" корректировщика огня оккупантов17:00
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