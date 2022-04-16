В Лисичанске из-за обстрелов произошел пожар на рынке 16.04.2022 15:00 После сегодняшнего утреннего обстрела в одном из районов Лисичанска произошло возгорание на местном рынке. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. "Немедленно покинуть рынок Лисичанска! ... подробнее →

В Днепре запустили чат-бот для переселенцев 16.04.2022 13:00 В Днепре инициативная группа предпринимателей разработала и запустила в Telegram единую платформу для вынужденных переселенцев. Об этом сообщила глава координационного штаба волонтеров Днепра Юлия ... подробнее →