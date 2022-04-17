На Донбасс приехал "повар Путина" Пригожин для руководства "вагнеровцами"17.04.2022 17:00
"Повар Путина" Евгений Пригожин прибыл на Донбасс, чтобы лично координировать наемников ЧВК "Вагнер". До сих пор их миссия была провальной, пишет Телеграм-канал "Можем объяснить" (один из проектов ... подробнее →
В ночь с 17 на 18 апреля будут недоступны сервисы Приват2417.04.2022 15:00
ПриватБанк сегодня ночью (с 23:00 17 апреля до 8:00 18 апреля) проводит очередной этап регламентных работ в Приват24. Часть сервисов будет проходить техобслуживание, поэтому приложения и веб-версия ... подробнее →
Украина сегодня не будет открывать гуманитарные коридоры - Верещук17.04.2022 13:00
Власти Украины не будут открывать гуманитарные коридоры для эвакуации населения 17 апреля. Об этом сообщила в телеграм-канале вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно ... подробнее →
Красный Крест привез 10 тонн гуманитарной помощи жителям Донецкой области17.04.2022 11:00
Международный комитет Красного Креста собрал и доставил в Донецкую область 10 тонн гуманитарного груза. сообщает "ОстроВ" . "Наша команда доставила на Донетчину 10 тонн медикаментов, продуктов ... подробнее →
Расписание эвакуационных поездов и автобусов с Донетчины на 17 апреля17.04.2022 10:00
Из Славянска сегодня отправят эвакуационный автобус на Ровно. Об этом сообщает глава ВГА Славянска Вадим Лях. "Посадка в автобус возле стоянки ЦНАП, время отправления запланировано в промежутке ... подробнее →
Воины ООС отбили 10 атак врага за сутки17.04.2022 09:00
На Донецком и Луганском направлении ВСУ за сутки 16 апреля отбили 10 атак российской армии. Враг понес серьезные потери, сообщили в штабе Операции объединенных сил. Так, украинские защитники ... подробнее →
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