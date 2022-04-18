Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в своем официальном Telegram-канале сообщила , что 18 апреля, второй день подряд, не ... подробнее →

Из-за обстрелов российских оккупантов на территории Донецкой и Луганской областей учебные заведения перемещаются на более безопасные территории. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА ... подробнее →

Задержанный Службой безопасности Виктор Медведчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту РФ Владимиру Путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя. ... подробнее →

В Украине из-за военного положения отменили дополнительные выходные на Пасхальные и майские праздники. По закону следующий рабочий день после праздничного, если он выпал на субботу или воскресенье, ... подробнее →

На Днепропетровщине изменилась продолжительность комендантского часа 18.04.2022 11:00 В Днепропетровской области с понедельника, 18 апреля, будет сокращен комендантский час. Кроме того в Пасхальную ночь, с 23 на 24 апреля, действие комендантского часа будет приостановлено. Об этом ... подробнее →

Зеленский анонсировал оформление пособия ВПЛ в "Дія" 18.04.2022 10:00 Граждане, пострадавшие из-за войны и потерявшие свое жилье, получат от государства финансовую поддержку. Об этом в воскресенье, 17 апреля, президент Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении . ... подробнее →

В Вербное воскресенье рашисты обстреляли храм в Северодонецке 18.04.2022 09:00 В минувшее воскресенье российские войска обстреляли храм в Северодонецке. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. "Орки в Вербное воскресенье обстреляли храм в ... подробнее →