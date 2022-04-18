В Украине отменили выходные на Пасху и майские праздники

18.04.2022 17:00

В Украине из-за военного положения отменили дополнительные выходные на Пасхальные и майские праздники. По закону следующий рабочий день после праздничного, если он выпал на субботу или воскресенье, ... подробнее →

Медведчук попросил обменять его на защитников и жителей Мариуполя (ВИДЕО)

18.04.2022 15:00

Задержанный Службой безопасности Виктор Медведчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту РФ Владимиру Путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя. ... подробнее →

Восемь учебных заведений Донбасса переехали на Днепропетровщину

18.04.2022 13:00

Из-за обстрелов российских оккупантов на территории Донецкой и Луганской областей учебные заведения перемещаются на более безопасные территории. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА ... подробнее →

18 апреля “зеленые” коридоры не смогут возобновить работу - Верещук

18.04.2022 12:00

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в своем официальном Telegram-канале сообщила , что 18 апреля, второй день подряд, не ... подробнее →

На Днепропетровщине изменилась продолжительность комендантского часа

18.04.2022 11:00

В Днепропетровской области с понедельника, 18 апреля, будет сокращен комендантский час. Кроме того в Пасхальную ночь, с 23 на 24 апреля, действие комендантского часа будет приостановлено. Об этом ... подробнее →

Зеленский анонсировал оформление пособия ВПЛ в "Дія"

18.04.2022 10:00

Граждане, пострадавшие из-за войны и потерявшие свое жилье, получат от государства финансовую поддержку. Об этом в воскресенье, 17 апреля, президент Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении . ... подробнее →

В Вербное воскресенье рашисты обстреляли храм в Северодонецке

18.04.2022 09:00

В минувшее воскресенье российские войска обстреляли храм в Северодонецке. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. "Орки в Вербное воскресенье обстреляли храм в ... подробнее →

За неделю ВСУ отбили 58 атак войск РФ на Донбассе

18.04.2022 08:00

На Донецком и Луганском направлениях украинские военные в воскресенье отбили 12 атак врага, уничтожили 10 танков, 5 артиллерийских систем, 15 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники РФ, ... подробнее →

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