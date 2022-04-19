Сегодня, 19 апреля, состоится третий благотворительный контрольный матч донецкого Шахтера, который пройдет в рамках Shakhtar Global Tour for Peace. "Горняки" встретятся с турецким Фенербахче на ... подробнее →

Глава МИД России Сергей Лавров заявил во вторник, 19 апреля, о начале в Украине "следующей фазы спецоперации", целью которой является "полное освобождение территорий ДНР и ЛНР". Об этом он сказал в ... подробнее →

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил Львов и открыл контейнерный городок на 300-350 человек для переселенцев, а также анонсировал строительство таких же городков вокруг Киева. Об этом во ... подробнее →

Почти вся Луганская область обесточена из-за обстрелов 19.04.2022 12:00 Почти вся Луганская область осталась без света из-за повреждения высоковольтной линии, сообщил во вторник, 19 апреля, глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. "Ситуация критическая - свет исчез почти по ... подробнее →

Украинцам продлили возможность пересекать границу по внутренним паспортам 19.04.2022 11:00 Возможность пересечения границы гражданами Украины по внутренним паспортам продлена. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины на странице в Facebook. Как отмечается, такое решение ... подробнее →