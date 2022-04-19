Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?19.04.2022 17:00
Майже 220 тисяч українців втратили житло внаслідок російського вторгнення. Це число неостаточне, оскільки ворожі обстріли тривають далі, руйнуючи все більше українських міст. Президент Володимир ... подробнее →
Польша построила во Львове контейнерный городок для переселенцев19.04.2022 16:00
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил Львов и открыл контейнерный городок на 300-350 человек для переселенцев, а также анонсировал строительство таких же городков вокруг Киева. Об этом во ... подробнее →
В РФ заявили о "следующей фазе спецоперации" в Украине19.04.2022 15:00
Глава МИД России Сергей Лавров заявил во вторник, 19 апреля, о начале в Украине "следующей фазы спецоперации", целью которой является "полное освобождение территорий ДНР и ЛНР". Об этом он сказал в ... подробнее →
Фенербахче - Шахтер: когда и где смотреть благотворительный матч19.04.2022 13:00
Сегодня, 19 апреля, состоится третий благотворительный контрольный матч донецкого Шахтера, который пройдет в рамках Shakhtar Global Tour for Peace. "Горняки" встретятся с турецким Фенербахче на ... подробнее →
Почти вся Луганская область обесточена из-за обстрелов19.04.2022 12:00
Почти вся Луганская область осталась без света из-за повреждения высоковольтной линии, сообщил во вторник, 19 апреля, глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. "Ситуация критическая - свет исчез почти по ... подробнее →
Украинцам продлили возможность пересекать границу по внутренним паспортам19.04.2022 11:00
Возможность пересечения границы гражданами Украины по внутренним паспортам продлена. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины на странице в Facebook. Как отмечается, такое решение ... подробнее →
Сегодня из Славянска отправятся автобусы в Ровно, Днепр и Покровск19.04.2022 10:00
Сегодня, 19 апреля, из Славянска отправятся эвакуационные автобусы по трем маршрутам. Об этом сообщил руководитель Славянской ВА Вадим Лях. Информация о рейсах: 11:00 - автобус на Ровно. Сбор ... подробнее →
На Донбассе ВСУ отбили семь атак рашистов19.04.2022 09:00
На Донецком и Луганском направлениях за сутки 18 апреля военные ВСУ отбили семь атак российской армии. Враг понес серьезные потери. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил. Так, защитники ... подробнее →
В СНБО заявили о начале битвы за Донбасс19.04.2022 08:00
Российские войска утром в понедельник, 18 апреля, начали наступление на Донбассе. Они попытались пойти в наступление вдоль линии фронта в трех областях Украины. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей ... подробнее →
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