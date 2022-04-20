Эвакуационный автобусный рейс Славянск - Львов перенесли на завтра 20.04.2022 17:00 В Славянске перенесли эвакуационный автобусный рейс до Львова на завтра. Об этом сообщает глава Славянской ВГА Вадим Лях. "Рейс во Львов перенесли на завтра, на 8:00. Поэтому желающие еще успеют ... подробнее →

РФ передала Украине проект договорного документа 20.04.2022 15:00 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 20 апреля, заявил, что Россия передала Украине проект договорного документа. Об этом сообщают СМИ страны-агрессора. "Россия передала Украине ... подробнее →

ФСБ России арестовала "главу МВД ЛНР" - разведка 20.04.2022 13:00 По данным украинской разведки, российская ФСБ арестовала главу так называемого "МВД ЛНР" Игоря Корнета и посадила в СИЗО. Об этом сообщают в ГУР МО Украины. "На фоне неудач на фронте Москва ... подробнее →