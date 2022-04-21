Кабмин изменил порядок выплат помощи переселенцам21.04.2022 17:00
Правительство изменило порядок поддержки отдельных категорий населения, которое пострадало в связи с военной агрессией РФ против Украины. За март и апрель помощь по 2000-3000 гривен получат все ... подробнее →
Vodafone сделал услугу "Доступный роуминг" бесплатной21.04.2022 15:00
Граждане Украины, вынужденно покинувшие ее территорию и находящиеся за границей из-за войны теперь смогут бесплатно получить пакет услуг в рамках сервиса "Доступный роуминг" от Vodafone, сообщает ... подробнее →
В Киев прибыли премьеры Испании и Дании21.04.2022 13:00
Сегодня, 21 апреля, в Киев с рабочими визитами прибыли премьер-министры Дании Метте Фредериксен и Испании Педро Санчес. Они проведут встречи с руководством Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ... подробнее →
На Луганщине частично пропала мобильная связь21.04.2022 12:00
На Луганщине возникли проблемы с мобильной связью. Об этом сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай. "На Луганщине частично пропала мобильная связь!! Без паники! Работаем над решением проблемы! На этот ... подробнее →
Верещук рассказала о ходе эвакуации из Мариуполя21.04.2022 11:00
Вчера по гуманитарному коридору из Мариуполя удалось выехать четырем эвакуационным автобусам. Они заночевали в Бердянске и сейчас направляются в сторону Запорожья. Об этом сообщила вице-премьер ... подробнее →
Генсек ООН выразил намерение встретиться с Зеленским и Путиным21.04.2022 10:00
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш попросил президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина принять его в Киеве и Москве. Об этом сообщается на сайте ООН в среду, 20 ... подробнее →
Арахамия и Подоляк предложили провести "специальный раунд" переговоров в Мариуполе21.04.2022 09:00
Члены украинской делегации по мирным переговорам Давид Арахамия и Михаил Подоляк вечером в среду, 20 апреля, заявили , что готовы отправиться в Мариуполь для переговоров с российской стороной об ... подробнее →
ВСУ на Донбассе за день отбили девять атак врага21.04.2022 08:00
На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники за сутки 20 апреля отбили девять атак российской армии. Враг понес серьезные потери. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил. В ... подробнее →
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