Кабмин изменил порядок выплат помощи переселенцам

21.04.2022 17:00

Правительство изменило порядок поддержки отдельных категорий населения, которое пострадало в связи с военной агрессией РФ против Украины. За март и апрель помощь по 2000-3000 гривен получат все ... подробнее →

Vodafone сделал услугу "Доступный роуминг" бесплатной

21.04.2022 15:00

Граждане Украины, вынужденно покинувшие ее территорию и находящиеся за границей из-за войны теперь смогут бесплатно получить пакет услуг в рамках сервиса "Доступный роуминг" от Vodafone, сообщает ... подробнее →

В Киев прибыли премьеры Испании и Дании

21.04.2022 13:00

Сегодня, 21 апреля, в Киев с рабочими визитами прибыли премьер-министры Дании Метте Фредериксен и Испании Педро Санчес. Они проведут встречи с руководством Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ... подробнее →

На Луганщине частично пропала мобильная связь

21.04.2022 12:00

На Луганщине возникли проблемы с мобильной связью. Об этом сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай. "На Луганщине частично пропала мобильная связь!! Без паники! Работаем над решением проблемы! На этот ... подробнее →

Верещук рассказала о ходе эвакуации из Мариуполя

21.04.2022 11:00

Вчера по гуманитарному коридору из Мариуполя удалось выехать четырем эвакуационным автобусам. Они заночевали в Бердянске и сейчас направляются в сторону Запорожья. Об этом сообщила вице-премьер ... подробнее →

Генсек ООН выразил намерение встретиться с Зеленским и Путиным

21.04.2022 10:00

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш попросил президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина принять его в Киеве и Москве. Об этом сообщается на сайте ООН в среду, 20 ... подробнее →

Арахамия и Подоляк предложили провести "специальный раунд" переговоров в Мариуполе

21.04.2022 09:00

Члены украинской делегации по мирным переговорам Давид Арахамия и Михаил Подоляк вечером в среду, 20 апреля, заявили , что готовы отправиться в Мариуполь для переговоров с российской стороной об ... подробнее →

ВСУ на Донбассе за день отбили девять атак врага

21.04.2022 08:00

На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники за сутки 20 апреля отбили девять атак российской армии. Враг понес серьезные потери. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил. В ... подробнее →

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