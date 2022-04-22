Рашисты обесточили Северодонецк

22.04.2022 17:00

По всему Северодонецку пропал свет, рашисты перебили высоковольтную линию. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай. "Дневной обстрел окраин Лисичанска имел катастрофические последствия. Россияне ... подробнее →

Германия готова стать гарантом безопасности Украины – Шольц

22.04.2022 15:00

Германия готова стать гарантом безопасности Украины в рамках мирного договора с Российской Федерацией. Этот документ позволит украинской стороне защитить себя в будущем. Об этом канцлер Германии Олаф ... подробнее →

Российские оккупанты обстреляли областную травматологию в Лимане

22.04.2022 13:00

Областная травматологическая больница в Лимане была обстреляна сегодня российской армией из систем залпового огня «Ураган», сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Прямые попадания ... подробнее →

Гуманитарных коридоров сегодня не будет — Верещук

22.04.2022 12:00

Из-за опасности на маршрутах сегодня, 22 апреля, гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения из зоны боевых действий не будет. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук. "Обращаюсь ко ... подробнее →

В Лисичанске сегодня состоится эвакуация маломобильных людей

22.04.2022 11:00

Сегодня, 22 апреля, состоится эвакуация маломобильных жителей Лисичанска. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Сообщить о человеке, который самостоятельно не передвигается и нуждается ... подробнее →

Бойцы ООС отбили на Донбассе 10 атак оккупантов

22.04.2022 10:00

В течение минувших суток, 21 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 10 атак российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС. Украинские защитники ... подробнее →

Российские оккупанты отвергли идею Пасхального перемирия - Зеленский

22.04.2022 09:00

Россия отвергла предложение об установлении Пасхального перемирия. Об этом в четверг, 21 апреля, в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, ... подробнее →

Сегодня из Славянска отправятся эвакуационные автобусы в Днепр и Покровск

22.04.2022 08:00

Сегодня, 22 апреля, в 9:30, со стоянки ЦНАП отправится бесплатный эвакуационный автобус на Днепр, сообщает глава городской ВГА Вадим Лях. Посадка по предварительной записи! Записаться можно по ... подробнее →

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