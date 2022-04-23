На Донетчине отменили всенощные пасхальные богослужения 23.04.2022 17:00 В этом году всенощных пасхальных богослужений на территории Донецкой области не будет из-за текущей ситуации в регионе. Оккупанты рассматривают любое скопление людей как мишень. Об этом сообщает глава ... подробнее →

На Луганщине три города остались без воды 23.04.2022 15:00 Российские оккупанты в результате обстрелов обесточили насосные станции в Луганской области. Без воды остались три города, сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. "Вражеский снаряд попал в ... подробнее →