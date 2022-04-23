На Донетчине отменили всенощные пасхальные богослужения

23.04.2022 17:00

В этом году всенощных пасхальных богослужений на территории Донецкой области не будет из-за текущей ситуации в регионе. Оккупанты рассматривают любое скопление людей как мишень. Об этом сообщает глава ... подробнее →

На Луганщине три города остались без воды

23.04.2022 15:00

Российские оккупанты в результате обстрелов обесточили насосные станции в Луганской области. Без воды остались три города, сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. "Вражеский снаряд попал в ... подробнее →

На Львовщине испекли около 4 тысяч пасхальных куличей для переселенцев и ВСУ

23.04.2022 13:00

Работники Львовской ОВА упаковали и отправили 4000 куличей на более 40 адресов. Ароматную выпечку в основном получат временно переселенные люди из учреждений институционального ухода и воспитания, ... подробнее →

На Донбассе украинские воины отбили восемь атак врага

23.04.2022 11:00

На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники за сутки 22 апреля успешно отбили восемь атак армии РФ. Враг понес серьезные потери, информируют в штабе Операции объединенных сил. Так, ... подробнее →

Сегодня в 11:00 из Славянска отправится эвакуационный автобус на Днепр

23.04.2022 10:00

Сегодня в 11:00 со стоянки ЦНАП отправляется эвакуационный автобус в Днепр. Кто записался на рейс, не опаздывайте, сообщает глава Славянской городской ВГА Вадим Лях. "Ночь прошла спокойно. Ситуация ... подробнее →

Генсек ООН договорился о встрече с Путиным

23.04.2022 09:00

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Москву 26 апреля, где его примет президент РФ Путин. Об этом сообщает пресс-служба ООН.    "26 апреля Генеральный секретарь ООН посетит ... подробнее →

На сегодня согласована эвакуация из Мариуполя

23.04.2022 08:00

Эвакуация из оккупированного Мариуполя начнется в 11 часов от ТЦ "Порт-Сити", сообщает Мариупольский горсовет. Выезд колонны запланирован в 12:00 по маршруту: ... подробнее →

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