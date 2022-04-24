Во Франции начался второй тур президентских выборов 24.04.2022 13:00 Во Франции стартовал второй тур президентских выборов, в котором соревнуются действующий президент Эммануэль Макрон и лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен, пишет "Европейская правда" . ... подробнее →

Зеленский поздравил украинцев с Пасхой (ВИДЕО) 24.04.2022 11:00 Президент Украины Владимир Зеленский из Софии Киевской поздравил христиан восточного обряда с Пасхой, передает Цензор.НЕТ . "Я нахожусь в великом месте. Великом Софийском соборе. В соборе, ... подробнее →

Оккупанты сорвали эвакуацию из Мариуполя в Запорожье 24.04.2022 10:00 Эвакуация из Мариуполя в Запорожье в субботу не состоялась, так как российские оккупанты сорвали договоренности, сообщает MRPL.CITY . По информации издания, представитель российской стороны сначала ... подробнее →