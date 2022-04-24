На Донетчине изменили время комендантского часа

24.04.2022 17:00

В Донецкой области сократили продолжительность комендантского часа. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. "Только что подписал распоряжение об изменении комендантского часа в Донецкой ... подробнее →

В Кыргызстане запретили показ фильмов о "ЛДНР" и российских наемниках

24.04.2022 15:00

Министерство культуры Кыргызстана запретило показ фильмов, прославляющих так называемые "ДНР/ЛНР" и российских наемников, поддерживающих боевиков Донбасса. Об этом говорится в сообщении одного из ... подробнее →

Во Франции начался второй тур президентских выборов

24.04.2022 13:00

Во Франции стартовал второй тур президентских выборов, в котором соревнуются действующий президент Эммануэль Макрон и лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен, пишет "Европейская правда" . ... подробнее →

Зеленский поздравил украинцев с Пасхой (ВИДЕО)

24.04.2022 11:00

Президент Украины Владимир Зеленский из Софии Киевской поздравил христиан восточного обряда с Пасхой, передает Цензор.НЕТ . "Я нахожусь в великом месте. Великом Софийском соборе. В соборе, ... подробнее →

Оккупанты сорвали эвакуацию из Мариуполя в Запорожье

24.04.2022 10:00

Эвакуация из Мариуполя в Запорожье в субботу не состоялась, так как российские оккупанты сорвали договоренности, сообщает MRPL.CITY . По информации издания, представитель российской стороны сначала ... подробнее →

Рашисты захватили сотрудников ОБСЕ на Донбассе

24.04.2022 09:00

В Донецке и Луганске взяли в плен членов СММ ОБСЕ, Организация добивается их освобождения. Об этом сообщил заместитель посла Великобритании в ОБСЕ Дейдра Браун, передает Reuters . "Мы получили ... подробнее →

ВСУ отразили 12 атак оккупантов на Донбассе

24.04.2022 08:00

В субботу на Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбили 12 атак российских агрессоров. Уничтожены 29 единиц вражеской техники и сбиты пять воздушных целей, сообщает штаб операции ... подробнее →

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