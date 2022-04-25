Украинцы перечислили ВСУ более полумиллиарда гривень с "єПідтримки" 25.04.2022 17:00 За два месяца войны украинцы отдали на армию 554 млн грн, которые получили в свое время по программе "єПідтримка". Об этом сообщает телеграм-канал "Дія". В сообщении говорится, что в первые дни ... подробнее →

Фонд Ахметова доставил на Донбасс очередную партию гуманитарной помощи 25.04.2022 16:00 Очередную партию гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова доставили в Покровск, сообщает пресс-служба фонда. Это более 2800 наборов с продуктами первой необходимости. Прежде всего они ... подробнее →