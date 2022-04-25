Украинцы перечислили ВСУ более полумиллиарда гривень с "єПідтримки"25.04.2022 17:00
За два месяца войны украинцы отдали на армию 554 млн грн, которые получили в свое время по программе "єПідтримка". Об этом сообщает телеграм-канал "Дія". В сообщении говорится, что в первые дни ... подробнее →
Фонд Ахметова доставил на Донбасс очередную партию гуманитарной помощи25.04.2022 16:00
Очередную партию гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова доставили в Покровск, сообщает пресс-служба фонда. Это более 2800 наборов с продуктами первой необходимости. Прежде всего они ... подробнее →
В России заявили о "зеленом коридоре" для выхода гражданских с "Азовстали"25.04.2022 14:00
Министерство обороны РФ заявило о прекращении боевых действий на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе с 14:00 25 апреля для эвакуации гражданского населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ... подробнее →
Антальяспор – Шахтер. Анонс благотворительного матча25.04.2022 13:00
25 апреля в 20:30 донецкий "Шахтер" проведет благотворительный матч с турецким "Антальяспором". Очередная игра в турне Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine состоится в Турции на стадионе Анталья ... подробнее →
Войска РФ обесточили последнюю действующую подстанцию на Луганщине25.04.2022 12:00
Войска РФ обесточили новую Кременскую подстанцию напряжением 500 кВ. Без света вся Луганская область. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВА. "Недавно построенная близ Кременной ... подробнее →
Блинкен и Остин тайно посетили Киев25.04.2022 11:00
Соединенные Штаты объявили о новой военной помощи Украине в ходе закрытой тайной поездки в Киев в воскресенье госсекретаря США и главы Пентагона. Об этом сообщают западные агентства со ссылкой на ... подробнее →
В России сообщили о двух сильных пожарах в Брянске25.04.2022 10:00
В российском Брянске начался пожар на нефтебазе. Позднее стало известно о еще одном – на территории воинской части. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на МЧС РФ и очевидцы, передает LIGA . ... подробнее →
Оккупанты обстреляли Авдеевский коксохимический завод25.04.2022 09:00
Российские оккупанты на Пасху обстреляли из реактивных систем залпового огня Авдеевский коксохимический завод. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура. "Вооруженными силами России с ... подробнее →
В зоне ООС за сутки отбито семь атак врага25.04.2022 08:00
Военнослужащие группировки Объединенных сил в течение суток, 24 апреля, успешно отбили семь атак врага. Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Сообщается, что украинские защитники ... подробнее →
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