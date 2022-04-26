Глава ООН предложил создать трехстороннюю контактную группу для решения гуманитарных вопросов в Украине26.04.2022 17:00
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что предложил создать контактную группу в формате ООН-Россия-Украина для решения гуманитарных вопросов в Украине. Об этом он заявил во вторник на ... подробнее →
В Украине начал курсировать эвакуационный медпоезд26.04.2022 15:00
В первый рейс вышел новый поезд-минигоспиталь. Поезд запустили в сотрудничестве Минздрав, "Врачи без границ" и "Укрзализныця". Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Такой ... подробнее →
Шахтер обыграл Антальяспор в благотворительном матче26.04.2022 13:00
В понедельник, 25 апреля, в рамках благотворительного товарищеского матча Антальяспор встречался с Шахтером. Победе одержал украинский клуб со счетом 2:1, сообщает iSport . У хозяев поля на 8 минуте ... подробнее →
Энергетики восстановили электроснабжение 30 тысяч абонентов Луганщины26.04.2022 12:00
На Луганщине энергетики переподключили схему и восстановили электроснабжение 30 тысяч абонентов региона. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай. "Россияне обесточили всю ... подробнее →
Сегодня будет организована эвакуация из пяти населенных пунктов Луганщины26.04.2022 11:00
В Луганской области 26 апреля продолжится эвакуация мирного населения. Определены пять населенных пунктов, откуда будут вывозить людей. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Эвакуация ... подробнее →
Сегодня из Славянска отправится эвакуационный автобус в Ровно26.04.2022 10:00
Сегодня в 11:00 в Славянске от универмага отправится автобус на Ровно, сообщил глава горадминистрации Вадим Лях. "В это же время на Привокзальной площади всех желающих попасть на поезд Покровск-Чоп ... подробнее →
На Донбассе отбиты 6 атак врага за сутки26.04.2022 09:00
На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отразили 6 атак врага. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. В сообщении отмечается: "В течение текущих суток, 25 апреля, военнослужащие ... подробнее →
В Кременной взорвали "народного мэра" во время совещания с боевиками26.04.2022 08:00
Во временно оккупированной Кременной Луганской области в здании мэрии, где собрались на совещание боевики террористической организации "ЛНР" и назначенный ими "народный мэр", произошел взрыв. Об этом ... подробнее →
- Энергетики восстановили электроснабжение 30 тысяч абонентов Луганщины12:00
- Сегодня будет организована эвакуация из пяти населенных пунктов Луганщины11:00
- Сегодня из Славянска отправится эвакуационный автобус в Ровно10:00
- На Донбассе отбиты 6 атак врага за сутки09:00
- В Кременной взорвали "народного мэра" во время совещания с боевиками08:00
- Фонд Ахметова доставил на Донбасс очередную партию гуманитарной помощи16:00
- В России заявили о "зеленом коридоре" для выхода гражданских с "Азовстали"14:00
- Войска РФ обесточили последнюю действующую подстанцию на Луганщине12:00
- Оккупанты обстреляли Авдеевский коксохимический завод09:00
- В зоне ООС за сутки отбито семь атак врага08:00
- Глава ООН предложил создать трехстороннюю контактную группу для решения гуманитарных вопросов в Украине17:00
- В Украине начал курсировать эвакуационный медпоезд15:00
- Шахтер обыграл Антальяспор в благотворительном матче13:00
- Энергетики восстановили электроснабжение 30 тысяч абонентов Луганщины12:00
- Сегодня будет организована эвакуация из пяти населенных пунктов Луганщины11:00
- Сегодня из Славянска отправится эвакуационный автобус в Ровно10:00
- На Донбассе отбиты 6 атак врага за сутки09:00
- В Кременной взорвали "народного мэра" во время совещания с боевиками08:00
- Украинцы перечислили ВСУ более полумиллиарда гривень с "єПідтримки"17:00
- Фонд Ахметова доставил на Донбасс очередную партию гуманитарной помощи16:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- В Кременной взорвали "народного мэра" во время совещания с боевиками
- На Донетчине отменили всенощные пасхальные богослужения
- Рашисты захватили сотрудников ОБСЕ на Донбассе
- В России заявили о "зеленом коридоре" для выхода гражданских с "Азовстали"
- Войска РФ обесточили последнюю действующую подстанцию на Луганщине
- На Донетчине изменили время комендантского часа
- На Донбассе украинские воины отбили восемь атак врага
- Оккупанты сорвали эвакуацию из Мариуполя в Запорожье
- Оккупанты обстреляли Авдеевский коксохимический завод
- В Кыргызстане запретили показ фильмов о "ЛДНР" и российских наемниках