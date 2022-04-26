На Донбассе отбиты 6 атак врага за сутки

26.04.2022 09:00

На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отразили 6 атак врага. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. В сообщении отмечается: "В течение текущих суток, 25 апреля, военнослужащие ... подробнее →

В Кременной взорвали "народного мэра" во время совещания с боевиками

26.04.2022 08:00

Во временно оккупированной Кременной Луганской области в здании мэрии, где собрались на совещание боевики террористической организации "ЛНР" и назначенный ими "народный мэр", произошел взрыв. Об этом ... подробнее →

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