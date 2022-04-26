На Луганщине энергетики переподключили схему и восстановили электроснабжение 30 тысяч абонентов региона. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай. "Россияне обесточили всю ... подробнее →

В понедельник, 25 апреля, в рамках благотворительного товарищеского матча Антальяспор встречался с Шахтером. Победе одержал украинский клуб со счетом 2:1, сообщает iSport . У хозяев поля на 8 минуте ... подробнее →

В первый рейс вышел новый поезд-минигоспиталь. Поезд запустили в сотрудничестве Минздрав, "Врачи без границ" и "Укрзализныця". Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Такой ... подробнее →

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что предложил создать контактную группу в формате ООН-Россия-Украина для решения гуманитарных вопросов в Украине. Об этом он заявил во вторник на ... подробнее →

Сегодня будет организована эвакуация из пяти населенных пунктов Луганщины 26.04.2022 11:00 В Луганской области 26 апреля продолжится эвакуация мирного населения. Определены пять населенных пунктов, откуда будут вывозить людей. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Эвакуация ... подробнее →

Сегодня из Славянска отправится эвакуационный автобус в Ровно 26.04.2022 10:00 Сегодня в 11:00 в Славянске от универмага отправится автобус на Ровно, сообщил глава горадминистрации Вадим Лях. "В это же время на Привокзальной площади всех желающих попасть на поезд Покровск-Чоп ... подробнее →