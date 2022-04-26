Сегодня из Славянска отправится эвакуационный автобус в Ровно 26.04.2022 10:00 Сегодня в 11:00 в Славянске от универмага отправится автобус на Ровно, сообщил глава горадминистрации Вадим Лях. "В это же время на Привокзальной площади всех желающих попасть на поезд Покровск-Чоп ... подробнее →

На Донбассе отбиты 6 атак врага за сутки 26.04.2022 09:00 На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отразили 6 атак врага. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. В сообщении отмечается: "В течение текущих суток, 25 апреля, военнослужащие ... подробнее →