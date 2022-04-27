Кабмин изменил условия получения соцпомощи переселенцами 27.04.2022 17:00 Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий издало приказ, которым утвердило перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий ... подробнее →

Авдеевку дважды обстреляли фосфорными снарядами 27.04.2022 15:00 Российские войска дважды ударили запрещенными фосфорными снарядами по Авдеевке в Донецкой области. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, сначала ... подробнее →

Кремль сменил куратора "ЛДНР" 27.04.2022 14:00 Кремль вместо Дмитрия Козака назначил новым куратором отношений с самопровозглашенными "ЛДНР" Сергея Кириенко - первого замглавы администрации президента РФ и куратора внутренней политики РФ. Об этом ... подробнее →