Кабмин изменил условия получения соцпомощи переселенцами

27.04.2022 17:00

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий издало приказ, которым утвердило перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий ... подробнее →

Авдеевку дважды обстреляли фосфорными снарядами

27.04.2022 15:00

Российские войска дважды ударили запрещенными фосфорными снарядами по Авдеевке в Донецкой области. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, сначала ... подробнее →

Кремль сменил куратора "ЛДНР"

27.04.2022 14:00

Кремль вместо Дмитрия Козака назначил новым куратором отношений с самопровозглашенными "ЛДНР" Сергея Кириенко - первого замглавы администрации президента РФ и куратора внутренней политики РФ. Об этом ... подробнее →

Шахтер опубликовал видеообзор нетранслировавшегося матча с Антальяспором (ВИДЕО)

27.04.2022 13:00

Донецкий Шахтер опубликовал видеообзор товарищеского матча против Антальяспора. Напомним, что зрители не смогли посмотреть поединок по телевизору, из-за запрета на трансляцию. Дело в том, что время ... подробнее →

В Мариуполе перечислили места доступа к интернет

27.04.2022 12:00

В Мариуполе появились новые точки, где имеется возможность подключения к сети интернет. Об этом говорится в сообщении советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко. "Мариуполь. Важная информация для ... подробнее →

В Северодонецке священник УПЦ МП шпионил для оккупантов

27.04.2022 11:00

В Северодонецке священнослужитель московского патриархата передавал российским оккупантам сведения о дислокации подразделений ВСУ. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. "Мобильный ... подробнее →

Путин и Гутерриш договорились об эвакуации жителей Мариуполя

27.04.2022 10:00

Президент России Владимир Путин ответил согласием на просьбу генсека ООН Антонио Гутерриша привлечь организацию и Международный комитет Красного креста к эвакуации гражданских с завода Азовсталь в ... подробнее →

Под Белгородом загорелся склад боеприпасов

27.04.2022 09:00

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков в ночь на среду, 27 апреля, заявил, что вблизи областного центра произошел пожар на складе боеприпасов, сообщает Корреспондент.net . Согласно сообщениям ... подробнее →

ВСУ отбили девять атак врага на Донбассе

27.04.2022 08:00

На Донецком и Луганском направлениях украинские военные отбили девять атак врага за минувшие сутки. Об этом сообщили штабе Операции объединенных сил. В ходе боевых действий украинские защитники ... подробнее →

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