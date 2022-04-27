Шахтер опубликовал видеообзор нетранслировавшегося матча с Антальяспором (ВИДЕО) 27.04.2022 13:00 Донецкий Шахтер опубликовал видеообзор товарищеского матча против Антальяспора. Напомним, что зрители не смогли посмотреть поединок по телевизору, из-за запрета на трансляцию. Дело в том, что время ... подробнее →

В Мариуполе перечислили места доступа к интернет 27.04.2022 12:00 В Мариуполе появились новые точки, где имеется возможность подключения к сети интернет. Об этом говорится в сообщении советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко. "Мариуполь. Важная информация для ... подробнее →

В Северодонецке священник УПЦ МП шпионил для оккупантов 27.04.2022 11:00 В Северодонецке священнослужитель московского патриархата передавал российским оккупантам сведения о дислокации подразделений ВСУ. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. "Мобильный ... подробнее →