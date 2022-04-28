В оккупированном Донецке отменили "парад" в День Победы

28.04.2022 17:00

Российские оккупанты отменили "парад" и "шествие Бессмертного полка" в Донецке 9 мая. Об этом заявил марионетка Кремля Денис Пушилин, слова которого приводит "Интерфакс". По словам главаря боевиков, ... подробнее →

В Днипре открылся центр поддержки переселенцев «Я - Мариуполь»

28.04.2022 15:00

В Днепре открыли первый центр поддержки переселенцев "Я – Мариуполь", где будут помогать найти работу, жилье, получить ряд услуг. Об этом сообщает в Телеграме Мариупольский городской совет. ... подробнее →

Фонд Ахметова отправил в Кривой Рог 10 тысяч продуктовых наборов для переселенцев

28.04.2022 13:00

Фонд Рината Ахметова отправил первую партию гуманитарной помощи Кривому Рогу - в город передают 10 тысяч продуктовых наборов, сообщает пресс-служба Фонда. Наборы первой необходимости предназначены ... подробнее →

Во Франции огласили официальные итоги президентских выборов

28.04.2022 12:00

Президент Конституционного совета Франции Лоран Фабиус провозгласил Эммануэля Макрона победителем президентских выборов. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro. Из 48 752 339 ... подробнее →

В ЛугОВА назвали места сбора для эвакуации населения

28.04.2022 11:00

Сегодня состоится эвакуация жителей Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горской громады, Попасной, Приволья. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Места сбора для организованного ... подробнее →

В ОП назвали число необходимых для переселенцев квартир

28.04.2022 10:00

С начала полномасштабного вторжения России в Украину были вынуждены переехать в другие города около двух миллионов украинцев. Чтобы обеспечить их собственным жильем, нужно почти 600 тысяч квартир. Об ... подробнее →

В ООН создали команду для эвакуации жителей Мариуполя

28.04.2022 09:00

Управление ООН по гуманитарным вопросам сформировало команду по эвакуации гражданских лиц с территории завода Азовсталь в Мариуполе. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил на брифинге заместитель ... подробнее →

На Донбассе ВСУ отбили 6 атак врага за сутки

28.04.2022 08:00

В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают отражать атаки врага. Об этом сообщает в фейсбуке пресс-центр штаба ООС. "В течение текущих суток, 27 апреля, военнослужащие ... подробнее →

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