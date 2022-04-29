Фонд Ахметова доставил в Краматорск большую партию медикаментов

29.04.2022 17:00

Фонд Рината Ахметова доставил в Краматорск более 37 тысяч единиц самых необходимых медикаментов. Об этом сообщает пресс-служба фонда. Местные медучреждения получат обезболивающие, анестетики, ... подробнее →

Опубликовано видео с места взрыва в здании "народной милиции" Кременной (ВИДЕО)

29.04.2022 15:00

В сети появилось видео последствий взрыва в здании полиции города Кременная в Луганской области, который недавно был захвачен российскими войсками. Ролик обнародовал в Twitter советник министра ... подробнее →

На Луганщину привезли гуманитарную помощь из Львовской области

29.04.2022 13:00

Львовщина передала помощь жителям и защитникам Луганщины. Об этом сообщил глава ЛугОВА Сергей Гайдай. "Продукты, медикаменты, одежду, военную амуницию и тактическое снаряжение привезли наши хорошие ... подробнее →

Эвакуация с Азовстали запланирована на сегодня - СМИ

29.04.2022 12:00

Украина рассчитывает в пятницу, 29 апреля, провести эвакуацию мирных жителей с территории завода Азовсталь в Мариуполе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Офисе президента. "На ... подробнее →

В оккупированном Донецке горит нефтебаза

29.04.2022 11:00

В ночь на пятницу, 29 апреля, во временно оккупированном Донецке произошел пожар на нефтебазе. Фото и видео пожаров публикуют местные паблики. Причина пока неизвестна, но оккупанты традиционно ... подробнее →

Конгресс США принял закон о ленд-лизе для Украины

29.04.2022 10:00

Палата представителей Конгресс США поддержала закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По словам Ермака, в тексте документа идет ... подробнее →

Генсек ООН в Киеве анонсировал программу денежной помощи украинским переселенцам

29.04.2022 09:00

Организация объединенных наций планирует осуществлять наличные выплаты украинцам, которые пострадали от агрессии России. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции ... подробнее →

На Донбассе ВСУ отбили девять атак врага за сутки

29.04.2022 08:00

На Донецком и Луганском направлениях за сутки 28 апреля ВСУ отбили девять атак российской армии. Враг понес серьезные потери. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил. Так, в ходе боев ... подробнее →

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