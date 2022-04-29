Украина рассчитывает в пятницу, 29 апреля, провести эвакуацию мирных жителей с территории завода Азовсталь в Мариуполе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Офисе президента. "На ... подробнее →

Львовщина передала помощь жителям и защитникам Луганщины. Об этом сообщил глава ЛугОВА Сергей Гайдай. "Продукты, медикаменты, одежду, военную амуницию и тактическое снаряжение привезли наши хорошие ... подробнее →

В сети появилось видео последствий взрыва в здании полиции города Кременная в Луганской области, который недавно был захвачен российскими войсками. Ролик обнародовал в Twitter советник министра ... подробнее →

Фонд Рината Ахметова доставил в Краматорск более 37 тысяч единиц самых необходимых медикаментов. Об этом сообщает пресс-служба фонда. Местные медучреждения получат обезболивающие, анестетики, ... подробнее →

В оккупированном Донецке горит нефтебаза 29.04.2022 11:00 В ночь на пятницу, 29 апреля, во временно оккупированном Донецке произошел пожар на нефтебазе. Фото и видео пожаров публикуют местные паблики. Причина пока неизвестна, но оккупанты традиционно ... подробнее →

Конгресс США принял закон о ленд-лизе для Украины 29.04.2022 10:00 Палата представителей Конгресс США поддержала закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По словам Ермака, в тексте документа идет ... подробнее →