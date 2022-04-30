Рашисты обстреляли жилой квартал Доброполья 30.04.2022 17:00 Россияне продолжают бить по мирным жителям Донбасса и гражданской инфраструктуре. Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко. "Сегодня под ударом жилой квартал Доброполья — ранены семь ... подробнее →

Глава ЛугОГА запретил посещение кладбищ в поминальные дни 30.04.2022 13:00 На территории Луганской области запрещено посещение кладбищ и мест отдельных захоронений в традиционные послевеликодные поминальные дни в 2022 году. Об этом говорится в распоряжении председателя ... подробнее →