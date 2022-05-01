Не допустити голод: як фермери сіють хліб під час війни

01.05.2022 17:00

Посіяти зернові і зібрати врожай – одне із пріоритетних завдань на підконтрольних Києву територіях. За тим, що і скільки сіють українці, спостерігає весь світ. Адже Україна – один із ... подробнее →

Делегация Конгресса США посетила Киев

01.05.2022 16:00

Делегация Конгресса США во главе со спикером Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси посетила Киев. О поездке заранее не сообщалось. Видео встречи с Пелоси и ее коллегами ... подробнее →

Жителей Луганщины предупредили о поставках бытового газа без запаха

01.05.2022 14:00

С 1 мая потребителям Луганщины будут подавать неодоризованный газ, без специфического резкого запаха, информируют в Луганской ОВА. "Краматорское линейное производственное управление магистральных ... подробнее →

Хайдук - Шахтер. Анонс благотворительного матча

01.05.2022 12:00

Сегодня, 1 мая, донецкий Шахтер проведет благотворительный матч против хорватского Хайдука из Сплита, сообщает официальный YouTube-канал клуба. Очередная игра турне Shakhtar Global Tour for Peace in ... подробнее →

Анджелина Джоли приехала во Львов и пообщалась с беженцами с Донбасса (ВИДЕО)

01.05.2022 10:00

Голливудская звезда и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли посетила с гуманитарной миссией Украину. Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Киноактриса посетила Львовский ... подробнее →

ВСУ на Донбассе 30 апреля отбили 9 атак врага

01.05.2022 09:00

В течение текущих суток, 30 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам. Об ... подробнее →

С "Азовстали" удалось эвакуировать 20 гражданских

01.05.2022 08:00

С территории осаждённого российскими войсками металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе в субботу вечером 30 апреля эвакуировали 20 женщин и детей. Об этом сообщил в видеообращении ... подробнее →

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