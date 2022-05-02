Украинские бойцы пленили семерых российских наемников из штурмового отряда "Барс" из состава ЧВК "Вагнер". Об сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Он отметил: "Вчера ... подробнее →

С сегодняшнего дня, из-за отсутствия желающих эвакуироваться, поезд Покровск - Чоп отменяется. Об этом сообщил Краматорский городской голова Александр Гончаренко. "Вместо него, ежедневно в 20:00, ... подробнее →

Цього року провести зовнішнє незалежне оцінювання випускників, як раніше, не вдасться. Через повномасштабне вторгнення Росії багато українських школярів були змушені покинути свої домівки і ... подробнее →

Холдинг «Метинвест» готовит судебные иски к России о возмещении ущерба за разрушение Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и «Азовсталь». Об этом совладелец ... подробнее →

Шахтёр в Хорватии вырвал ничью у Хайдука (ВИДЕО) 02.05.2022 11:00 В воскресенье, 1 мая, в рамках благотворительного товарищеского матча Хайдук встречался с Шахтером. Игра завершилась вничью со счетом 3:3, сообщает iSport . Дончане по ходу встречи уступали 0:2 и ... подробнее →

На Луганщине рашисты взяли в плен водителя эвакуационного автобуса 02.05.2022 10:00 Водителя эвакуационного автобуса Михаила Панкова, пропавшего 29 апреля по дороге в Попасную, взяли в плен российские захватчики и используют для своей пропаганды. Об этом написал в телеграм-канале ... подробнее →