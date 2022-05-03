Рада перенесла празднование Дня победы на 8 мая 03.05.2022 17:00 Во вторник, 3 мая, прошло заседание Верховной Рады. Народные депутаты, в частности, приняли закон о переносе празднования Дня победы с 9 на 8 мая. "Украина должна чествовать память павших и отмечать ... подробнее →

Более 200 мариупольцев на собственном транспорте прибыли в Запорожье 03.05.2022 15:00 В Запорожье по состоянию на 13:20 3 мая уже прибыли мариупольцы, которые ехали на собственных автомобилях. Тем временем колонна автобусов с эвакуированными из "Азовстали" до сих пор задерживается. Об ... подробнее →

Идеолога "Новороссии" Царева заочно приговорили к 12 годам тюрьмы 03.05.2022 13:00 Бывшего депутата Олега Царева к 12 годам лишения свободы приговорил Шевченковский райсуд Киева. Об это сообщает издание Граты во вторник, 3 мая. Дело против Царева прокуратура открыла еще в 2014 ... подробнее →