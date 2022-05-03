Рада перенесла празднование Дня победы на 8 мая

03.05.2022 17:00

Во вторник, 3 мая, прошло заседание Верховной Рады. Народные депутаты, в частности, приняли закон о переносе празднования Дня победы с 9 на 8 мая. "Украина должна чествовать память павших и отмечать ... подробнее →

Более 200 мариупольцев на собственном транспорте прибыли в Запорожье

03.05.2022 15:00

В Запорожье по состоянию на 13:20 3 мая уже прибыли мариупольцы, которые ехали на собственных автомобилях. Тем временем колонна автобусов с эвакуированными из "Азовстали" до сих пор задерживается. Об ... подробнее →

Идеолога "Новороссии" Царева заочно приговорили к 12 годам тюрьмы

03.05.2022 13:00

Бывшего депутата Олега Царева к 12 годам лишения свободы приговорил Шевченковский райсуд Киева. Об это сообщает издание Граты во вторник, 3 мая. Дело против Царева прокуратура открыла еще в 2014 ... подробнее →

НБУ зафиксировал падение спроса на валюту в апреле

03.05.2022 12:00

В апреле украинцы продали вчетверо больше валюты, чем купили, свидетельствуют данные на сайте Национального банка . Так, за месяц население продало банкам наличной и безналичной валюты на 315,2 млн ... подробнее →

На 3 мая запланирован один эвакуационный поезд с Донбасса

03.05.2022 11:00

Укрзализныця назначила один эвакуационный рейс с Донбасса на 3 мая. Информация об этом появилась на сайте компании . 16:30 - 234/233 Покровск - Львов. Подчеркивается, что время отправления может ... подробнее →

Борис Джонсон сегодня выступит перед Верховной Радой

03.05.2022 10:00

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон виртуально выступит во вторник, 3 мая, перед Верховной Радой. Об этом сообщает The Guardian . Речь перед украинскими депутатами является своеобразным ... подробнее →

2 мая на Донбассе ВСУ отбили 12 атак российских оккупантов

03.05.2022 09:00

На Донецком и Луганском направлениях за сутки 2 мая украинские военнослужащие отбили 12 атак армии России. Враг понес серьезные потери, сообщают в штабе Объединенных сил. Так, в ходе боевых действий ... подробнее →

Сегодня планируется продолжение эвакуации из Мариуполя

03.05.2022 08:00

Эвакуация мирного населения из осажденного Мариуполя продолжится сегодня, 3 апреля. Об этом накануне сообщил Мариупольский городской совет в Telegram . "Официально. Эвакуация. При поддержке ООН и ... подробнее →

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