"Шахтер" получил прямую путевку в групповой турнир ЛЧ

04.05.2022 17:00

Донецкий "Шахтер" сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов нового сезоне, минуя квалификационный раунд соревнований. Это стало возможным благодаря нескольким факторам, сообщает Корреспондент.net . ... подробнее →

ДТЭК возобновила электроснабжение 22 населенных пунктов Донетчины

04.05.2022 16:00

Ремонтные бригады ДТЭК продолжают восстанавливать электроснабжение в Донецкой области, несмотря на продолжающиеся боевые действия. Как сообщает пресс-служба компании в среду, 4 мая, за минувшие ... подробнее →

Создан онлайн-реестр российских военных преступников

04.05.2022 15:00

Агентство "Слідство.Інфо" вместе с ОО "Антикоррупционный штаб" 4 мая презентовали проект "Российские военные преступники", систематизирующий информацию о присутствии российских военных в Украине и ... подробнее →

Австралия ввела санкции против чиновников "ЛДНР" и депутатов Госдумы

04.05.2022 13:00

В Австралии 3 мая были введены санкции против 110 человек, среди которых высокопоставленные чиновники "ЛНР" и "ДНР", а также депутаты парламента РФ. Об этом сообщает МИД Австралии. По словам ... подробнее →

Сегодня и завтра из Славянска отправятся эвакуационные автобусы в Днепр

04.05.2022 12:00

Сегодня и завтра желающие могут эвакуироваться из Славянска на бесплатном автобусе в Днепр. Об этом сообщает глава Славянской ВГА Вадим Лях. "Сегодня от стоянки ЦНАП есть возможность уехать на ... подробнее →

В оккупированной Макеевке взорвалась нефтебаза

04.05.2022 11:00

Жители неподконтрольных Украине Донецка и Макеевки сообщают о сильном взрыве, который был отчетливо слышен в разных районах, передает Корреспондент.net . По предварительным данным снаряд попал в ... подробнее →

Подразделения ООС отразили 12 атак оккупантов за сутки

04.05.2022 10:00

На протяжении минувших суток, 3 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам. ... подробнее →

В результате рашистского обстрела погибли 10 работников Авдеевского коксохима

04.05.2022 09:00

Российские войска обстреляли Авдеевский коксохимический завод в Донецкой области. В результате погибли 10 человек. Об этом во вторник, 3 мая, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Он отметил, ... подробнее →

Опубликован график эвакуции из Мариуполя на 4 мая

04.05.2022 08:00

Обнародован график эвакуации из Мариуполя в Запорожье 4 мая. Об этом сообщил глава ОГА Запорожья Александр Старух. "Официальная информация об эвакуационных маршрутах в Запорожье 4.05.2022! Мариуполь ... подробнее →

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