В Украине создано приложение РКИН (Русский корабль, иди нах*й) 05.05.2022 15:00 Генштаб ВСУ вместе с компанией Alty 5 мая запустил мобильное приложение, в котором можно отслеживать потери личного состава и техники российских оккупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Приложение ... подробнее →

"Приватбанк" предупредил о завершении кредитных каникул 05.05.2022 13:00 "Кредитные каникулы" для клиентов "Приватбанка" закончатся уже 1 июня. Государственный банк Украины возвращает обязательный ежемесячный платеж по кредитным картам для клиентов. Об этом сообщают в ... подробнее →