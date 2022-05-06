ДТЭК возобновила электроснабжение 24 населенных пунктов Донецкой области

06.05.2022 17:00

Несмотря на постоянные обстрелы, специалисты энергокомпании возобновили электроснабжение для жителей 24 населенных пунктов Донецкой области. Снова со светом – 8576 семей в Бахмутском, Покровском ... подробнее →

В Киев прибыли главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии

06.05.2022 15:00

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии в пятницу, 6 мая, прибыли с рабочей поездкой в Киев. Они обсуждают с украинской стороной вопрос предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС. Об ... подробнее →

Маломобильным жителям Славянска предлагают эвакуацию в Германию

06.05.2022 13:00

Q&A - EvacuAid совместно с Gsilla von Boeselager Foundation Osteuropahilfe, правительствами, логистическими компаниями, службами безопасности и обществом Мальтийского Креста выступили с ... подробнее →

В Дії появилась новая услуга для ФЛП

06.05.2022 12:00

На портале Дія запустили новую услугу для предпринимателей — теперь можно внести изменения в фамилию, имя, отчество и местонахождение ФЛП онлайн. Об этом сообщает министр цифровой ... подробнее →

В оккупированном Донецке возникли проблемы с доступом к Instagram и Facebook

06.05.2022 11:00

Жители оккупированного Донецка сообщают о технических сложностях при заходах в Instagram и Facebook с 5 мая. Об этом они пишут в местном сегменте соцсетей, передает ОстроВ . "У многих перестали ... подробнее →

Власти России опровергли всеобщую мобилизацию

06.05.2022 10:00

Мобилизация в России не ожидается, заявил глава Госдумы РФ Вячеслав Володин в эфире радио "Комсомольская правда". "Нет. Нет. Я вам в эфире и без эфира это скажу", – ответил он на вопрос ... подробнее →

Генсек ООН рассказал о ходе эвакуации из Мариуполя

06.05.2022 09:00

Благодаря операции Организации Объединенных Наций из Мариуполя удалось эвакуировать около 500 человек. Об этом Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сказал на заседании Совета Безопасности ООН по ... подробнее →

В зоне ООС отбиты 11 атак врага за сутки

06.05.2022 08:00

В течение минувших суток, 5 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 11 атак врага. Об этом сообщает пресс-центр ООС. Украинские защитники уничтожили 8 танков, 11 единиц ... подробнее →

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