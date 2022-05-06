На портале Дія запустили новую услугу для предпринимателей — теперь можно внести изменения в фамилию, имя, отчество и местонахождение ФЛП онлайн. Об этом сообщает министр цифровой ... подробнее →

Q&A - EvacuAid совместно с Gsilla von Boeselager Foundation Osteuropahilfe, правительствами, логистическими компаниями, службами безопасности и обществом Мальтийского Креста выступили с ... подробнее →

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии в пятницу, 6 мая, прибыли с рабочей поездкой в Киев. Они обсуждают с украинской стороной вопрос предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС. Об ... подробнее →

Несмотря на постоянные обстрелы, специалисты энергокомпании возобновили электроснабжение для жителей 24 населенных пунктов Донецкой области. Снова со светом – 8576 семей в Бахмутском, Покровском ... подробнее →

В оккупированном Донецке возникли проблемы с доступом к Instagram и Facebook 06.05.2022 11:00 Жители оккупированного Донецка сообщают о технических сложностях при заходах в Instagram и Facebook с 5 мая. Об этом они пишут в местном сегменте соцсетей, передает ОстроВ . "У многих перестали ... подробнее →

Власти России опровергли всеобщую мобилизацию 06.05.2022 10:00 Мобилизация в России не ожидается, заявил глава Госдумы РФ Вячеслав Володин в эфире радио "Комсомольская правда". "Нет. Нет. Я вам в эфире и без эфира это скажу", – ответил он на вопрос ... подробнее →

Генсек ООН рассказал о ходе эвакуации из Мариуполя 06.05.2022 09:00 Благодаря операции Организации Объединенных Наций из Мариуполя удалось эвакуировать около 500 человек. Об этом Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сказал на заседании Совета Безопасности ООН по ... подробнее →