В Киев прибыли главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии 06.05.2022 15:00 Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии в пятницу, 6 мая, прибыли с рабочей поездкой в Киев. Они обсуждают с украинской стороной вопрос предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС. Об ... подробнее →

В Дії появилась новая услуга для ФЛП 06.05.2022 12:00 На портале Дія запустили новую услугу для предпринимателей — теперь можно внести изменения в фамилию, имя, отчество и местонахождение ФЛП онлайн. Об этом сообщает министр цифровой ... подробнее →