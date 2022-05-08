В Киев приехала глава парламента Германии Бербель Бас

08.05.2022 17:00

Президент парламента Германии Бербель Бас прибыла в Киев, сообщает глава ее протокольной службы 8 мая на своей странице в Twitter . Она примет участие в мероприятиях в день памяти жертв Второй ... подробнее →

Лисичанск и Северодонецк обесточены в результате российского обстрела

08.05.2022 15:00

Российские войска нанесли очередной авиаудар по Луганской области: обесточены Лисичанск и Северодонецк. Об этом написал руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в ... подробнее →

Создана онлайн-платформа, отслеживающая статус громад для получения выплат ВПЛ

08.05.2022 13:00

Минреинтеграции совместно с Минцифрами запустили цифровую платформу, где в режиме реального времени отображаются временно оккупированные территории, а также находящиеся в окружении (блокировке) и на ... подробнее →

В результате авиаудара рашистов по школе на Луганщине под завалами оказались 90 человек

08.05.2022 11:00

В 16:37 7 мая в Белогоровке в результате российского авиаудара возникли пожары в здании школы на площади около 300 кв. м. и в доме культуры. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По ... подробнее →

За сутки, 7 мая, в зоне ООС отбиты 9 атак врага

08.05.2022 09:00

В течение минувших суток, 7 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага. Об этом сообщает пресс-центр ООС. В частности, украинские защитники уничтожили 19 танков, 20 ... подробнее →

Зеленский заявил о завершении первого этапа эвакуации из Азовстали

08.05.2022 08:00

Власти Украины совместно с международными организациями завершили первый этап эвакуации с территории завода Азовсталь в Мариуполе. Об этом в субботу, 7 мая, сообщил президент Украины Владимир ... подробнее →

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