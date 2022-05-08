В Киев приехала глава парламента Германии Бербель Бас 08.05.2022 17:00 Президент парламента Германии Бербель Бас прибыла в Киев, сообщает глава ее протокольной службы 8 мая на своей странице в Twitter . Она примет участие в мероприятиях в день памяти жертв Второй ... подробнее →

Лисичанск и Северодонецк обесточены в результате российского обстрела 08.05.2022 15:00 Российские войска нанесли очередной авиаудар по Луганской области: обесточены Лисичанск и Северодонецк. Об этом написал руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в ... подробнее →