Сотрудники "Ленты.Ру" опубликовали на сайте антипутинские статьи 09.05.2022 15:00 На сайте одного из самых известных пропагандистских изданий России Лента.ру появился ряд материалов с критикой президента России Владимира Путина и вторжения в Украину. Об этом в понедельник, 9 мая, ... подробнее →

Хакеры "поздравили" российских телезрителей с Днем Победы 09.05.2022 13:00 В России в описаниях телеканалов и программ на Smart TV появилась надпись "На ваших руках кровь тысяч украинцев". Об этом сообщает Медиазона . "На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых ... подробнее →

Зеленский обратился к украинцам по случаю 9 мая (ВИДЕО) 09.05.2022 12:00 Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам страны по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и заявил, что Украина никому не позволит аннексировать или присвоить эту победу. ... подробнее →