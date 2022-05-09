Посла РФ в Варшаве облили красной краской (ВИДЕО)09.05.2022 17:00
Посла Рф в Польше Сергея Андреева облили красной краской при попытке возложить венок к памятнику советским солдатам в Варшаве, сообщает Укринформ . Российский дипломат вынужден был уехать в ... подробнее →
Сотрудники "Ленты.Ру" опубликовали на сайте антипутинские статьи09.05.2022 15:00
На сайте одного из самых известных пропагандистских изданий России Лента.ру появился ряд материалов с критикой президента России Владимира Путина и вторжения в Украину. Об этом в понедельник, 9 мая, ... подробнее →
Хакеры "поздравили" российских телезрителей с Днем Победы09.05.2022 13:00
В России в описаниях телеканалов и программ на Smart TV появилась надпись "На ваших руках кровь тысяч украинцев". Об этом сообщает Медиазона . "На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых ... подробнее →
Зеленский обратился к украинцам по случаю 9 мая (ВИДЕО)09.05.2022 12:00
Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам страны по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и заявил, что Украина никому не позволит аннексировать или присвоить эту победу. ... подробнее →
Жителей Луганщины попросили оставаться в укрытиях09.05.2022 11:00
Эвакуации из Луганщины проводиться сегодня не будет. Россияне начали обстреливать "дорогу жизни" трассу Лисичанск-Бахмут, поэтому проезд опасен, сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай. "Гумгрузы тоже ... подробнее →
Посольство США вернулось в Киев09.05.2022 10:00
Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин вернулась в Киев. Об этом сообщается в Twitter американского посольства. "Я очень счастлива, что могу вернуться в Киев сегодня, в День победы ... подробнее →
На Донбассе 8 мая отбиты 6 атак врага09.05.2022 09:00
В течение минувших суток, 8 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 6 атак врага. Об этом сообщает пресс-центр ООС. В частности, украинские защитники уничтожили 20 танков, ... подробнее →
10 автобусов с жителями Мариуполя прибыли в Запорожье09.05.2022 08:00
На подконтрольную Украине территорию прибыли десять автобусов, на которых из осажденного Мариуполя и Азовстали вывезли 173 человек. Об этом сообщили в Мариупольском горсовете. Власти выразили ... подробнее →
- Петиция с призывом спасти защитников Мариуполя набрала миллион голосов12:00
- В оккупированном Луганске ФСБ по квартирам ищет уклонистов11:00
- 9 мая на Донбассе отбиты 15 атак врага09:00
- Жителей Луганщины попросили оставаться в укрытиях11:00
- На Донбассе 8 мая отбиты 6 атак врага09:00
- 10 автобусов с жителями Мариуполя прибыли в Запорожье08:00
- Лисичанск и Северодонецк обесточены в результате российского обстрела15:00
- В результате авиаудара рашистов по школе на Луганщине под завалами оказались 90 человек11:00
- За сутки, 7 мая, в зоне ООС отбиты 9 атак врага09:00
- Войска РФ нанесли ракетный удар по Константиновке15:00
- Вход для украинцев на матч сборной против Боруссии Менхенгладбах будет бесплатным13:00
- Петиция с призывом спасти защитников Мариуполя набрала миллион голосов12:00
- В оккупированном Луганске ФСБ по квартирам ищет уклонистов11:00
- Украинских журналистов отметили Пулитцеровской премией10:00
- 9 мая на Донбассе отбиты 15 атак врага09:00
- Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины08:00
- Посла РФ в Варшаве облили красной краской (ВИДЕО)17:00
- Сотрудники "Ленты.Ру" опубликовали на сайте антипутинские статьи15:00
- Хакеры "поздравили" российских телезрителей с Днем Победы13:00
- Зеленский обратился к украинцам по случаю 9 мая (ВИДЕО)12:00
- Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати15:00
- Не допустити голод: як фермери сіють хліб під час війни17:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- БФ "Каритас" предлагает денежную помощь уязвимым категориям переселенцев
- Войска РФ нанесли ракетный удар по Константиновке
- Украинские войска на Донбассе отбили 8 атак врага за сутки
- В результате авиаудара рашистов по школе на Луганщине под завалами оказались 90 человек
- Хакеры "поздравили" российских телезрителей с Днем Победы
- Лисичанск и Северодонецк обесточены в результате российского обстрела
- За сутки, 7 мая, в зоне ООС отбиты 9 атак врага
- 10 автобусов с жителями Мариуполя прибыли в Запорожье
- Создана онлайн-платформа, отслеживающая статус громад для получения выплат ВПЛ
- Зеленский обратился к украинцам по случаю 9 мая (ВИДЕО)