Глава МИД Германии Бербок прибыла в Украину 10.05.2022 15:00 Во вторник, 10 мая, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Украину с рабочим визитом, сообщает РБК Украина . В начале своего визита Бербок ознакомилась с ситуацией в Буче, где ... подробнее →

Петиция с призывом спасти защитников Мариуполя набрала миллион голосов 10.05.2022 12:00 Петиция с призывом к ООН и мировым лидерам спасти защитников Мариуполя за три дня собрала 1000000 голосов, сообщает MRPL.CITY . Документ предусматривает возобновление заседания Генассамблеи ООН по ... подробнее →