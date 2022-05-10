Петиция с призывом спасти защитников Мариуполя набрала миллион голосов 10.05.2022 12:00 Петиция с призывом к ООН и мировым лидерам спасти защитников Мариуполя за три дня собрала 1000000 голосов, сообщает MRPL.CITY . Документ предусматривает возобновление заседания Генассамблеи ООН по ... подробнее →

В оккупированном Луганске ФСБ по квартирам ищет уклонистов 10.05.2022 11:00 Сотрудники Федеральной Службы безопасности Российской Федерации в оккупированном Луганске разыскивают людей, избежавших "мобилизации". Об этом заявил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в эфире ... подробнее →