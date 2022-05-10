Глава МИД Германии Бербок прибыла в Украину

10.05.2022 15:00

Во вторник, 10 мая, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Украину с рабочим визитом, сообщает РБК Украина . В начале своего визита Бербок ознакомилась с ситуацией в Буче, где ... подробнее →

Вход для украинцев на матч сборной против Боруссии Менхенгладбах будет бесплатным

10.05.2022 13:00

Сборная Украины по футболу 11 мая проведет контрольный матч с "Боруссией" Менхенгладбах, сообщает УАФ . Поединок состоится в Германии на домашней арене соперника "Боруссия Парк". Вход для украинских ... подробнее →

Петиция с призывом спасти защитников Мариуполя набрала миллион голосов

10.05.2022 12:00

Петиция с призывом к ООН и мировым лидерам спасти защитников Мариуполя за три дня собрала 1000000 голосов, сообщает MRPL.CITY . Документ предусматривает возобновление заседания Генассамблеи ООН по ... подробнее →

В оккупированном Луганске ФСБ по квартирам ищет уклонистов

10.05.2022 11:00

Сотрудники Федеральной Службы безопасности Российской Федерации в оккупированном Луганске разыскивают людей, избежавших "мобилизации". Об этом заявил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в эфире ... подробнее →

Украинских журналистов отметили Пулитцеровской премией

10.05.2022 10:00

Жюри Пулитцеровской премии отметило специальной наградой "За отвагу, выносливость и преданность правде" всех журналистов Украины. Лауреаты престижной награды для представителей СМИ были объявлены в ... подробнее →

9 мая на Донбассе отбиты 15 атак врага

10.05.2022 09:00

В течение минувших суток, 9 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 15 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам. Об ... подробнее →

Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

10.05.2022 08:00

Президент США Байден в понедельник подписал закон о ленд-лизе для Украины (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022), который упрощает процедуру поставок вооружений в Украину и, если ... подробнее →

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